شوارع بيروت تتزين بأعلام المنتخبات المشاركة فى بطولة كأس العالم

كتب: محمد الأحمدى – تصوير (أ ف ب)

انتشرت فى شوارع بيروت اليوم الثلاثاء، أعلام الدول المشاركة فى بطولة كأس العالم هذا العام والذى يقام فى روسيا.

وتعتبر بطولة كاس العالم هذا العام البطولة الحادية والعشرون من بطولات كأس العالم لكرة القدم المقامة تحت رعاية الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى ستستضيفها روسيا فى الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 15 يوليو من عام 2018.

وفازت روسيا بشرف استضافة البطولة بعد قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا يوم 2 ديسمبر 2010. حيث استطاعت روسيا التغلب على 3 ترشيحات، فتغلبت على ترشيح مشترك بين إسبانيا والبرتغال، وتغلبت كذلك على ترشيح مشترك أيضاً بين هولندا وبلجيكا، وترشيح وحيد لإنجلترا، وهى النسخة الأولى من بطولات كأس العالم لكرة القدم التى ستقام فى أوروبا الشرقية، والمرة الأولى التى ستستضيف بها القارة الأوروبية منافسات البطولة بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم 2006 والتى أقيمت فى ألمانيا.