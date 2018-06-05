شرطة السياحة تحبط محاولتين للتنقيب عن الآثار بكوم أمبو

أسوان – عبد الله صلاح

أحبطت شرطة السياحة والآثار بأسوان، محاولتى تنقيب عن الآثار بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، وتم ضبط المتهمين فى الواقعة.

كانت معلومات وصلت للعقيد خالد العيسوى، رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بأسوان، عن قيام ثلاثة أشخاص بالتنقيب خلسة داخل منزلين بقريتى الكاجوج وسلوا بركز كوم أمبو، بحثاً عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة، تمكنت قوة أمنية مشتركة ما بين شرطة السياحة والآثار ومباحث مركز شرطة كوم أمبو، من ضبط المتهمين الثلاثة، تم العثور داخل المنزلين على حفرتين بأعماق تصل لنحو 20 مترا أسفل المنزلين بغرض البحث عن التنقيب ومحاولة الثراء السريع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.