شرطة التموين تضبط 14 طن لحوم مجهولة المصدر قبل ترويجها بالمطرية

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "محمود ر ا" 21 سنة، المسئول عن ثلاجة لحوم كائنة بمنطقة المطرية، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "لحوم" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر بداخل الثلاجة على 14.550 طن ( لحوم ، كبده، دواجن ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.