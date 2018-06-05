شاهد كيف تصرف رئيس وزراء هولندا عندما سقط منه كوب القهوة؟

#Dutch #PrimeMinister #MarkRutte accidentally dropped his #coffee!#PMnetherlands #greatman #peopleslove #Netherlands pic.twitter.com/d2WoqNG4Ln— The Current Affairs (@TodayNewsEvents) June 5, 2018
فى موقف حضارى نال كثير من الاستحسان والإشادة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، قام مارك روته، رئيس وزراء هولندا بتنظيف القهوة التي انسكبت منه فور دخوله مبنى البرلمان.
وتوجه رئيس وزراء هولندا فى الفيديو التى انتشر عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى المكان الذى انسكبت به القهوة، ليقوم بنفسه بتنظيفها، ولم ينتظر وصول عمال النظافة.
الموقف نال أيضا إعجاب عمال النظافة، فقاموا بالتصفيق الحار له، للمشهد الحضارى الذى بدر من أكبر مسئول فى البلاد.
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