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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة اليونسكو/ خوان بوش

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:47 م
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن جائزة اليونسكو/ خوان بوش اليونسكو
كتب محمد جمال
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بعد أن قررت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" منح الكولومبية إستيفانيا سيرو رودريجويز، جائزة اليونسكو/خوان بوش، لتعزيز البحث فى مجال العلوم الاجتماعية فى أمريكا اللاتينية والكاريبى، وذلك بناء على توصية من اللجنة الدولية للجائزة، وذكرت اليونسكو، فى بيان اليوم الثلاثاء أن إستيفانيا سيرو ستحصل على هذه الجائزة كمكافأة على أبحاثها المتعلقة بالدور الذى تضطلع به ثقافة زراعة ورقة الكوكا فى منطقة الأمازون الكولومبية.

وفى "س و ج" نستعرض بعض المعلومات عن جائزة اليونسكو/خوان بوش

س: ما هو تاريخ تأسيس الجائزة ؟

أسست عام 2009.

س: ما هو الغرض من الجائزة ؟

الغرض منها هو مكافأة أنشطة بحوث العلوم الاجتماعية من طرف الباحثين الشباب في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى التي تساهم فى تقوية الروابط بين البحوث والسياسات.

س: من أين استمد اسم تلك الجائزة ؟

تستمد الجائزة اسمها من مؤلف مشهور وسياسى ومحلل اجتماعى ونصير متحمس للقيم الديمقراطية وثقافة السلام فى أمريكا اللاتينية والكاريبى يدعى خوان بوش ، إذ أسهمت أعماله إسهاماً كبيراً فى دراسة الممارسات الاجتماعية والإجراءات السياسية فى الجمهورية الدومينيكية ومنطقة الكاريبي.

س: ما هى الفترة المقررة للفوز بتلك الجائزة ؟

كل عامين

س: ما هى قيمة الجائزة ؟

تعد قيمتها 10.000 دولار أمريكى.

س: هل تكون الجائزة مقسمة بالتساوى ؟

قد تكون مقسمة بالتساوى بين حد أقصى قدره 3 فائزين.

س: ما الجهه التى ترعى تلك الجائزة؟

 اليونسكو.

س، ما هو مصدر تمويل الجائزة؟

يأتى مصدر تمويلها من حكومة جمهورية الدومينيكان

س: من حاز على الجائزة عام 2013- 2015 ؟

مُنحت الجائزة فى عامى 2013 و2015 لكارين ناتاليا سيرون ستيفنز (كولومبيا) ومانويل أليخاندرو أوليفيرا أندرادى (بوليفيا) على التوالى، وفى 2018، فازت الكولومبية إستيفانيا سيرو رودريجويز بهذه الجائزة.

س: متى ستستلم الكولومبية إستيفانيا سيرو رودريجويز هذه الجائزة ؟

ستُمنح الجائزة هذا العام فى حفل رسمى سيُعقد فى بوجوتا فى 23 يوليو المقبل.


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جوائز اليونسكو

جائزة اليونسكو خوان بوش




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