video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

سلطان ماليزيا يوافق على اختيار الحكومة تعيين مدع عام غير مسلم

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:01 ص
سلطان ماليزيا يوافق على اختيار الحكومة تعيين مدع عام غير مسلم مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا
كوالالمبور (رويترز)
إضافة تعليق

قال القصر الماليزى إن سلاطين البلاد التسعة وافقوا على خطة الحكومة تعيين مدع عام غير مسلم بعد أزمة استمرت قرابة أسبوعين وأذكت توترات عرقية فى البلاد.

ورفضت جماعات تمثل أغلبية الملايو العرقية خطة تعيين تومى توماس فى منصب المدعى العام فيما يحتمل أن يكون أول مقاومة يواجهها رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد منذ أن حقق فوزا ساحقا فى الانتخابات الشهر الماضى بوعود بمحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات.

وقال القصر إن السلطان محمد الخامس قرر إنها ولاية المدعى العام الحالى محمد آبندى على وتعيين توماس بدلا منه بمشورة من مهاتير، وذلك بعد التشاور مع السلاطين الثمانية الآخرين فى البلاد.

وقال وان أحمد دهلان عبد العزيز المسؤول فى القصر فى بيان صادر عن سلطان البلاد فى ساعة متأخرة أمس الاثنين "سيحافظ التعيين على الحقوق الخاصة التى يتمتع بها الملايو والبوميبوترا (السكان الأصليين) ومكانة الإسلام باعتباره ديانة الاتحاد (الماليزى)".

وتعنى كلمة بوميبوترا "أبناء الأرض".

وتوماس أول شخص لا ينتمى للملايو يتولى منصب المدعى العام منذ تأسيس ماليزيا فى عام 1963.

وكان من المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء مجلس حكام ماليزيا المكون من السلاطين التسعة لبحث تعيين توماس، وهو مسيحى ينتمى عرقيا للهنود.

ومن المرجح أن يهدئ قرار المجلس من حدة المعارضة بين الملايو المسلمين الذين يشكلون ما يصل إلى 60 % من سكان ماليزيا الذى يقدر عددهم بنحو 32 مليونا.

وستكون مهمة توماس الرئيسية ملاحقة المتورطين فى فضيحة اختلاس أموال من صندوق الثروة السيادية (1إم.بى.دى) المثقل بالديون. وكانت هذه الفضيحة أحد الأسباب الرئيسية للإطاحة برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فى الانتخابات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاتير اقترح تعيين توماس فى المنصب منذ ما يقرب من أسبوعين.

وكان آبندى قد برأ ساحة عبد الرزاق من أى مخالفات فى الفضيحة.

وينفى نجيب ارتكاب أى مخالفات لكنه منع من مغادرة البلاد منذ هزيمته فى الانتخابات، وأعادت سلطات إنفاذ القانون فتح التحقيق فى الأموال المفقودة من الصندوق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير دفاع ماليزيا يعلن تأييد بلاده لجهود نزع الأسلحة النووية من جميع الدول

ماليزيا وسنغافورة يتوصلان لاتفاق حول جزيرة بيدرا برانكا فى بحر الصين الجنوبى

ماليزيا

اخبار ماليزيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

مهاتير محمد




لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة