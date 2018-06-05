سلطات المطار تضبط 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية

كتب محمود عبد الغنى

القت سلطات مطار القاهرة الدولي، القبض على 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 278 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطاروعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 26 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 278 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدا لترحليهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة عليهم.