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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:13 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-6-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية
كتبت- دانه الحديدى
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 5-6-2018 عند سعر ختام تعاملات الأمس، فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً 17.8 جنيه للشراء، و 17.9 جنيه للبيع آخر تعاملات البنك الأهلى المصرى.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جائت كالتالى..

 

سعر الدولار
سعر الدولار

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.8 جنيه للشراء

17.9 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

17.8  جنيه للشراء

17.9  جنيه للبيع

 
سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.84  جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

دولار
دولار

 

وزير البترول يتفقد مجمع سيدى كرير لمتابعة تنفيذ مشروعات بـ1.2 مليار دولار

 

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سير العمل بمجمع شركة سيدى كرير للبتروكيماويات " سيدبك" بالأسكندرية لمتابعة تنفيذ خطط الإنتاج والتطوير وعمليات التشغيل لعدد من المشروعات الجديدة التي تم تنفيذها مؤخراً بالمجمع لرفع كفاءة الأداء فضلاً عن الوقوف على إجراءات البدء في انشاء التوسعات الجديدة بالمجمع لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين باستثمارات حوالى 2ر1 مليار دولار وبطاقة إنتاجية 500 الف طن سنوياً من البروبيلين و 450 الف طن سنوياً من البولى بروبيلين فى اطار خطة الوزارة للتوسع فى مشروعات زيادة القيمة المضافة من الموارد الطبيعية .

 


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