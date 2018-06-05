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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:57 م
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زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق تخضع للتحقيق بشأن فضيحة فساد كبرى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 02:30 م
زوجة رئيس وزراء ماليزيا السابق تخضع للتحقيق بشأن فضيحة فساد كبرى نجيب عبد الرازق رئيس وزراء ماليزيا السابق
أ ش أ
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أجرى محققو مكافحة الفساد فى ماليزيا، تحقيقا، اليوم الثلاثاء، مع زوجة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، بشأن فضيحة فساد كبرى.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى.نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن روزما منصور زوجة رئيس الوزراء السابق، حضرت اليوم إلى مكتب لجنة مكافحة الفساد الماليزى، حيث خضعت للتحقيق لمدة ثلاث ساعات بشأن سرقة وغسيل أموال من صندوق حكومى.

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن محاكمة نجيب وزوجته بشأن فضيحة صندوق تنمية ماليزيا (1 إم دى بى) قد يتم تسريعها بعد تعيين مدعى عام جديد للبلاد اليوم، وكانت السلطات الماليزية قد فرضت حظرا على سفر نجيب وزوجته للخارج، وذلك على خلفية تورطه فى فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق تنمية ماليزيا (1 إم دى بى) والذى أنشأه رزاق عندما تولى السلطة فى عام 2009، وتردد أن المسئولين عن هذا الصندوق قاموا باختلاس 4.5 مليار دولار تم اكتشاف بعضها فى الحسابات الشخصية لرزاق.


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