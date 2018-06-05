روسيا والهند تبلغان المرحلة النهائية من مفاوضات توريد منظومات "إس 400"

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أعلنت وزيرة الدفاع الهندية، نيرمالا سيتارمان، اليوم الثلاثاء، أن بلادها وروسيا بلغتا المرحلة النهائية فى المفاوضات حول توريد منظومات الدفاع الجوى الروسى "إس 400 تريومف"

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الوزيرة قولها فى مؤتمر صحفى، "المفاوضات على حد علمى مستمرة لفترة طويلة، توصلنا إلى المرحلة النهائية من المفاوضات حول "إس 400"، وفى وقت سابق، صرح نائب مدير الهيئة الفدرالية للتعاون العسكرى التقني، فلاديمير دروجوف، فى 13 من الشهر الجارى، بأن روسيا تعول على توقيع عقد توريد صواريخ "إس 400" (تريومف) مع الهند خلال الربع الثانى من هذا العام.

يذكر أن روسيا والهند تعتبران اليوم أكبر دولتين شريكتين فى مجال التعاون العسكرى التقنى، حيث تزيد نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية والسوفيتية الصنع فى الجيش الهندى على 70% من إجمالى ما يتسلح به هذا الجيش من الأسلحة والمعدات، وتقوم روسيا سنويا بتوريد أسلحة ومعدات عسكرية إلى الهند بما قيمته 4.5 مليار دولار وأكثر.