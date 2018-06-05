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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:43 م
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رئيس وزراء بلجيكا يحضر جنازة شرطيتين سقطتا إثر هجوم مدينة لييج الإرهابى

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:09 م
رئيس وزراء بلجيكا يحضر جنازة شرطيتين سقطتا إثر هجوم مدينة لييج الإرهابى رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل
أ ش أ
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حضر رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل، وعدد من أعضاء حكومته حفل تأبين الشرطيتين اللتين لقيتا مصرعهما بهجوم مدينة لييج، الثلاثاء الماضى، والذى أعلن (داعش) مسؤوليته عنه.

وذكرت شبكة (إيه.بى.سى) الأمريكية، أن المئات من بينهم ضباط شرطة من أنحاء البلاد شاركوا فى الجنازة التى أقيمت بإحدى كنائس المدينة ونقلها تلفزيون البلاد، ويشار إلى أن منفذ الهجوم بلجيكى الجنسية، ويدعى بنيامين هيرمان، قد هاجم الشرطيتين باستخدام سكين واستخدم أسلحتهما لقتلهما، ثم فتح النار على شخص داخل سيارة، ما أسفر عن مقتله، وذلك قبل أن يدخل مدرسة ويحتجز سيدة رهينة. وتمكنت قوات الشرطة من قتله بعدما فتح النار على القوات وتسبب فى إصابة عدد منهم.

 

 

 


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