رئيس وزراء العراق يبحث مع قيادات حزبية العملية السياسية وتشكيل الحكومة العراقية

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بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى مع رئيس البرلمان سليم الجبورى ونائب رئيس الجمهورية اياد علاوى ، اليوم الاثنين ، سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة بحضور قيادات ائتلافى النصر والوطنية.

وقال مكتب القيادى بائتلاف الوطنية صالح المطلك - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه بدعوة من المطلك عقد اجتماع بين ائتلافى الوطنية والنصر ، بحضور عدد من زعماء ونواب الائتلافين.

وأضاف البيان إنه جرى خلال الإجتماع بحث سير العملية السياسية وشكل الحكومة المقبلة ضمن أطر الوطنية ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والخدمية ، لافتا الى أنه تم الاتفاق على مواصلة اللقاءات والمداولات مع جميع القوى الوطنية بما ينسجم مع طموحات الشعب العراقى.

وتشهد الساحة السياسية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى وقت سابق لتشكيل الكتلة الأكبر نيابيا تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.