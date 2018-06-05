رئيس لبنان: مطلب عودة النازحين السوريين نابعة من مصلحتنا الوطنية وليست عنصرية

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أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، أن المطالبات بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، بعد أن تم استعادة الأمن فى الأراضى السورية، أمر يجب أن يتفهمه الجميع من منطلق مصلحة لبنان، مشددا على أن هذه المطالبة ليست من قبيل العنصرية فى التعامل.

وأشار الرئيس اللبنانى - فى تصريح خلال استقباله وفدا من مجلس الأمناء المنتخب لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية - إلى أن النزوح السورى الكثيف باتجاه لبنان أصبح يشكل نحو 50% من تعداد اللبنانيين، وهذا أمر له ثمنه الباهظ، "ولذلك نرفع الصوت عاليا لعودة النازحين إلى بلادهم مع عودة الأمن إلى الأراضى السورية"، وأضاف "لم يعد هناك من قدرة لنا على التحمل، وهذا الأمر سيحظى بالأولوية فى المرحلة المقبلة لأنه جزء من الأعباء الاقتصادية التى نتحملها".

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادى الذى يعيشه لبنان "صعب" وأرجع ذلك إلى تراكم الأزمات ومنها الأزمة المالية التى بدأت قبل الحروب التى تشهدها المنطقة، فيما أغلقت الحروب التى اندلعت الطرق فى اتجاه المنطقة العربية الحيوية التى نتكامل معها اقتصاديا، وأكد أن هذه الأزمات أرهقت الاقتصاد اللبناني، ويضاف عليها الاعتماد على الاقتصاد الريعى وليس المنتج.. مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية باشرت بإعداد خطة اقتصادية شارفت على الانتهاء، بهدف تحديد القطاعات الناجحة وتحويل الاستثمارات إليها.

الرئيس اللبنانى يبحث مع سلفه الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد

وعلى صعيد آخر، استعرض الرئيس اللبنانى ميشال عون، مع سلفه الرئيس السابق ميشال سليمان، الأوضاع العامة فى لبنان من النواحى السياسية والاقتصادية والأمنية، وقال سليمان إنه هنأ رئيس الجمهورية بنجاح الانتخابات النيابية ومشاركة المنتشرين (المغتربين) اللبنانيين فى دول الاغتراب فيها، مشيرا إلى أن القانون الانتخابى يحتاج إلى إعادة نظر فى بعض النقاط؛ لاسيما الصوت التفضيلى (اختيار مرشح تفضيلى من بين إحدى اللوائح المترشحة فى الانتخابات).

وأضاف أن اللقاء تناول أيضا بحث الاستحقاقات السياسية المرتقبة، والأوضاع الاقتصادية والأمنية، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، لافتا إلى أن قروض تأمين البنى التحتية من شأنها تحريك الاستثمارات داخل لبنان، غير أن الشروط الأساسية لتوافرها تبقى تحييد لبنان ورسم استراتيجية دفاعية ومكافحة الهدر والفساد.

لبنان: نبيه برى يبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية مع حاكم مصرف لبنان

وفى سياق آخر، استعرض رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، اليوم الثلاثاء، فى مقر إقامته بعين التينة، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأوضاع الاقتصادية والمالية فى لبنان، كما استقبل برى، اليوم، أيضا الأمين العام للاتحاد البرلمانى العربى فايز الشوابكة، واستعرض معه نشاط ودور الاتحاد وبرنامج عمله فى المرحلة المقبلة، والتطورات على الساحة العربية.