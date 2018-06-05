رئيس جواتيمالا يلجأ للكونجرس لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة بركان فويجو

جواتيمالاسيتى أ ش أ

أعلن ايفو موراليس رئيس جواتيمالا، الاثنين، اعتزامه اللجوء إلى الكونجرس لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة ثوران بركان " فويجو"، والذى أسفر – حتى الآن – عن مصرع 62 شخصا.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن موراليس ناشد المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات قوات الإنقاذ من أجل الحد من الخسائر البشرية الناجمة عن ثوران البركان، الذى بدأ الأمس ويواصل إرسال الحمم التى يصل ارتفاعها إلى أكثر من 12 ألف قدم فوق سطح البحر.

وأشارت الشبكة إلى أن الآلاف من رجال الجيش والشرطة وقوات الإطفاء يعملون على مدار الساعة من أجل انتشال الجثث، وسط استمرار انطلاق الحمم المصحوبة بالأدخنة الكثيفة من البركان الذى يعتبر واحدا من أكثر البراكين النشطة فى أمريكا الوسطى.

وكانت قوات الإنقاذ قد قامت بإجلاء 3000 شخص من المناطق القريبة من فوهة البركان فى بلدة " الوتنانجو" إلى مواقع إيواء مؤقتة، فيما بلغ عدد المصابين - حتى الآن - نحو 20 شخصا ، حيث تتوقع السلطات المحلية ارتفاع عدد الضحايا.