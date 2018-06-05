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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:25 م
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رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا.. صور

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:06 م
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا.. صور رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا
وائل ربيعى
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تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، امتحانات الدراسات العليا بكلية الإعلام بالجامعة، خلال جولة مفاجئة أجراها على امتحانات الكليات للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

ورافق الخشت، خلال الجولة، الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام بالجامعة، والدكتورة هبة السمرى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور وليد فتح الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث اطمأن الجميع على انتظام أعمال الامتحانات التى تنتهى الخميس المقبل.

وأشار الخشت، إلى أنه شدد على التطبيق الصارم لقواعد قانون تنظيم الجامعات فيما يخص تنظيم العملية الامتحانية ومكافحة الغش بجميع أنواعه، وكذلك عدم التهاون مع أى طالب يشرع فى الغش وإحالته للتحقيق فورا، معلنا أنه لم يتم رصد أى ظواهر سلبية بامتحانات الكليات وأن العملية منتظمة بشكل كامل.

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا (1)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا (1)

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا (2)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا (2)

 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا (3)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا (3)

 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا (4)
رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا (4)

 

 

رئيس جامعة القاهرة يتفقد امتحانات الدراسات العليا (5)

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جامعة القاهرة

كلية الاعلام

امتحانات الدراسات العليا




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