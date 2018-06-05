رئيس جامعة القاهرة: لا صحة لتحصيل جنيه من كل طالب عند دخوله الحرم الجامعى

كتب وائل ربيعى

نفى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى، بخصوص تحصيل رسوم بقيمة جنيه من كل طالب عند دخوله الحرم الجامعى بداية من العام المقبل، مؤكدا أن هذا الكلام عار تمام عن الصحة و"إشاعة" لا يعلم مصدرها.

وحذر الخشت طلاب الجامعة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، من الانسياق وراء هذه الشائعات، قائلا: "أحذر أبنائى وبناتى طلاب جامعة القاهرة من الانسياق وراء أية شائعات عن فرض أى رسوم، نحن مع الطلاب ولن نزيد أى مبلغ أو رسوم عليهم ولا قرش واحد زيادة، ونتحمل كل مصاريف الطلاب غير القادرين".

وأوضح الخشت أن الجامعة تحملت العام الحالى المصروفات الدراسية عن 15 ألف طالب وطالبة، قائلا: "تحملنا مصروفات التغذية فى المدن لخمس آلاف ومائتى طالب وطالبة".