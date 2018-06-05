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رئيس جامعة الأزهر: فخور بما يقدمه أطباء جامعة الأزهر من خدمات طبية متميزة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:04 ص
رئيس جامعة الأزهر: فخور بما يقدمه أطباء جامعة الأزهر من خدمات طبية متميزة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أمس الإثنين، يرافقه الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و أحمد عباس، أمين عام الجامعة، وقيادات كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة فى تناول طعام الإفطار مع أطباء ونواب مستشفى الحسين الجامعي بالدراسة.

وقال رئيس جامعة الأزهر، إنه فخور بما يقدمه أطباء جامعة الأزهر من خدمات طبية متميزة على مدار الساعة للجمهور من المواطنين والطلاب بالمجان، موجها لهم الشكر على جهودهم المخلصة في سبيل تخفيف آلام المرضى ورسم البسمة فوق وجوههم.

موضحا أن جامعة الأزهر بها 5 مستشفيات تعليمية، 3 في القاهرة، وواحدة في أسيوط وواحدة في دمياط، بالإضافة إلى مستشفيات الطلبة والإدارات الطبية، وجميعهم يعملون في خدمة المرضى بالمجان.

جدير بالذكر أنه كان فى استقبال رئيس الجامعة كلا من الدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب، والدكتور مجدي الدهشان، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمود صديق، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور إبراهيم الدسوقي، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمستشفى الحسين الجامعي.

 

 

 

 


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