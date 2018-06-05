رئيس امتحانات الثانوية العامة: الأسئلة وصلت للجان وتسلم للطلاب فى موعدها

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات تأكدت من وصول صناديق الأسئلة امتحان مادتى الإقتصاد والإحصاء إلى لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الأسئلة سوف تتسلم إلى الطلاب فى مواعيدها المحددة لها دون تأخر ، قائلا : سوف يتم تلاشى جميع السلبيات التى ظهرت خلال أول يوم من الامتحانات.