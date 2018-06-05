رئيس امتحانات الثانوية العامة: الأسئلة وصلت للجان وتسلم للطلاب فى موعدها

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن غرفة العمليات تأكدت من وصول صناديق الأسئلة امتحان مادتى الإقتصاد والإحصاء إلى لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.
وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الأسئلة سوف تتسلم إلى الطلاب فى مواعيدها المحددة لها دون تأخر ، قائلا : سوف يتم تلاشى جميع السلبيات التى ظهرت خلال أول يوم من الامتحانات.
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر 559546 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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