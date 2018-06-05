رئيس الدلتا للأسمدة: 3 مليارات جنيه مديونية الغاز وتطوير شامل للمصانع

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس نبيل مكاوى رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" أن إجمالى مديونية الغاز تصل إلى نحو 3 مليارات جنيه تم جدولة 1.8 مليار جنيه منها وجارى اتخاذ الإجرءات اللازمة لجدولة الباقى على 5 سنوات.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الشركة تسعى إلى الحد من الخسائر الناتجة عن تقادم المصانع، بجانب تسليم السماد لوزارة الزراعة بأقل من سعره فى السوق بـ1500 جنيه فى كل طن.

وحول خطة التطوير قال مكاوى إنه سيتم تأهيل وحدات حامض النيتريك القديم بتركيب ملفات جديدة خلال شهرين.

حول وحدة الحامض قال: إننا نجحنا فى الحصول على موافقة تمويل من البنك التجارى الدولى سيمول 60% من قيمة الوحدة البالغة 140 مليون دولار، بجانب قرض من البيئة 15 مليون دولار والباقى من الشركة، ومن المنتظر انتهاء التأهيل خلال 30 شهرا.

وفى نفس التوقيت سيتم إنشاء وحدة إنتاج سماد نترات جديدة بتكلفة 450 مليون جنيه خلال 30 شهر تمويل ذاتى، بجانب تأهيل وحدة اليوريا بـ8 ملايين يورو خلال سنة.

وأشار أن العمرات الجديدة التى تتكلف نحو 3 مليارات جنيه ستقلل استهلاك الطاقة وتزيد الإنتاج، بالإضافة إلى تحويل المصنع إلى صديق للبيئة.

وطالب نبيل مكاوى بتحرير سعر السماد، لتقليل خسائر الشركات والقضاء على السوق السوداء حيث أن تكلفة الطن تصل إلى 3400 جنيه ويباع فى السوق بـ3700، فى حين تحصل عليه وزارة الزراعة بـ2825 جنيها مما يمثل خسارة كبيرة.

وأشار إنه جارى تأهيل الوحدات خلال فترة التوقف الجزئى للمصانع استجابة لقرار محافظ الدقهلية فى اطار التوفيق البيئى.