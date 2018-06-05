رئيس الخطوط القطرية يثير جدلا فى مؤتمر بتصريح "عنصرى" .. تعرف عليه

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالجدل المثار حول تصريحات الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر خلال الاجتماع السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى فى أستراليا، عندما قال إنه لا يمكن لامرأة أن تشغل منصبا كبيرا فى قطاع الطيران (كمنصبه)، مشيرا إلى أنه يمكن للرجل فقط أن يرتقى لتحديات هذه الوظيفة.

وقالت صحيفة "الجارديان" إن تصريحاته أشعلت جدلا حول التفرقة الجنسية فى الصناعة، ونقلت عن شبكة بلومبرج أنه أدلى بهذه التعليقات بعد لحظات من توليه رئاسة مجلس إدارة اتحاد صناعة الطيران لمدة عام واحد.

وقال موقع "سكاى نيوز" إن الباكر سُئل فى مؤتمر صحفى فى سيدني، عما يمكن القيام به حيال تمثيل المرأة الضعيف فى قطاع الطيران بالشرق الأوسط، ليجيب قائلا: "بالطبع يجب أن تدار من قبل رجل"، فى إشارة إلى الخطوط القطرية.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إنه برر تصريحه قائلا إنه "مركز ذو تحديات"، مما أثار استهجان الصحفيين الحاضرين.

وذكر موقع "سكاى نيوز" إن الخطوط القطرية قد تواجه سنة ثانية من الخسائر فى عام 2018، وسط نزاع إقليمى منعها من الطيران إلى 18 مدينة فى السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ يونيو 2017، عندما قطعت تلك الدول العلاقات مع قطر لدعمها الإرهاب.

وكان الباكر قد قال فى أبريل إن الشركة منيت بخسائر كبيرة فى 2017 دون أن يحدد رقما معينا. وفى وقت سابق، اعترف الرئيس التنفيذى بأنه قد يضطر إلى البحث عن خطة إنقاذ حكومية إذا استمرت مقاطعة الدول الخليجية للدوحة.