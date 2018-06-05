رئيس البرلمان: السنة المقبلة تشهد طفرة فى التعليم ورواتب المعلمين

كتب محمود حسين

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه فى بداية السنة القادمة ستكون هناك طفرة فى كل ما يتعلق بالعملية التعليمية بما فيها رواتب المعلمين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء التصويت النهائى على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمي الاقتصادية والاجتماعية، ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربىن وموازنة مجلس النواب، للسنة المالية 2018/2019.

وجاء حديث رئيس البرلمان ردا على النائب هانى أباظة، الذى تحفظ على عدم زيادة بعض بنود موازنة التعليم، حيث قال: "لا أجور معلمين ولا بنية تحتية ولا أبنية تعليمية".

وقال الدكتور على عبد العال: "المجلس كله معاك لدعم المعلم والعملية التعليمية، وأوعدك بداية السنة القادمة ستكون هناك طفرة فى كل شيء فى العملية التعليمية ومرتبات المعلمين".