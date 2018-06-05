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رأس المال السوقى للبورصة يتراجع بقيمة 20مليار جنيه بعد ساعة من بدء التداول

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:05 ص
رأس المال السوقى للبورصة يتراجع بقيمة 20مليار جنيه بعد ساعة من بدء التداول البورصة ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 20.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 907.078 مليار جنيه بعد مرور ساعة من بدء جلسة التداول، وسط تراجع جماعى لمؤشرات البورصة مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.49%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 2.73%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.47%.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.59%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.09%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12%.
 
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