رأس المال السوقى للبورصة يتراجع بقيمة 20مليار جنيه بعد ساعة من بدء التداول

كتب هانى الحوتى

تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 20.6 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 907.078 مليار جنيه بعد مرور ساعة من بدء جلسة التداول، وسط تراجع جماعى لمؤشرات البورصة مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.49%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 2.73%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 3.47%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.59%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 2.09%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12%.

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