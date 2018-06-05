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حبس "نبيل الخواجة" لحيازته حشيش لترويجه بعزبة الملكة دينا بالشرقية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:06 ص
حبس "نبيل الخواجة" لحيازته حشيش لترويجه بعزبة الملكة دينا بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية-فتحية الديب
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قررت نيابة بلبيس بالشرقية، برئاسة محمد لاشين، مدير النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس عاطل شهرته، نبيل الخواجة، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش  قبل ترويجها علي عملائه بعزبة الملكة دينا مركز بلبيس، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 
تلقي اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد  قيام ضباط الإدارة العام لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مباحث بلبيس، من ضبط "عبد الله  ف م"، 60 سنة عاطل ومقيم عزبة الملكة دينا بلبيس، بحوزته 10 طرب حشيش، بإجمالي  كيلو ومبلغ مالي.

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