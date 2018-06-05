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حبس قتلة مساعد شرطة حرقًا لزواجه من أخرى فى سوهاج 4 أيام

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:27 م
حبس قتلة مساعد شرطة حرقًا لزواجه من أخرى فى سوهاج 4 أيام حبس -أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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قررت النيابة بدار السلام فى سوهاج، حبس ربة منزل ونجلها وابنتها 4 أيام على ذمة التحقيق عقب قيامهم بإشعال النيران بـ"مساعد شرطة" زوج الأولى ووالد الثانى والثالثة  لقيام المجنى عليه بالارتباط بأخرى بأن قاموا بسكب مواد بترولية أثناء نومه بالمنزل.

يذكر أن قرية النغاميش بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج شهدت، قيام ربة منزل بمساعدة نجليها بإشعال النيران فى زوجها، وإلقاء جثته مشتعلة أمام باب المنزل، مما نتج عنه وفاته، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

كان اللواء عمر عبد العال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبو سحلى مساعد المدير لشرطة الشرق، يفيد وفاة مساعد شرطة عقب قيام زوجته بخيته ونجليه أنوار ومصطفى بإشعال النيران به، و الذى أقر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخير بأن زوجته وأولاده هم من فعلو ذلك.

 تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، أن المجنى عليه يدعى " على ا. ا" مساعد شرطة من قوة نقطة شرطة الخيام، إثر وجود خلافات عائلية مع زوجته وأولاده، وقامت زوجته وأولاده بإشعال النيران به، وإلقائه أمام المنزل مشتعلا، مما نتج عنه وفاته تم ضبط المتهمين، و تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

 


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