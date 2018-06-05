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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:53 م
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حبس المتهمة بحرق زوجها بمساعدة نجليها فى سوهاج 4 أيام

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:08 م
حبس المتهمة بحرق زوجها بمساعدة نجليها فى سوهاج 4 أيام المتهمة بإشعال النيران فى زوجها بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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قررت النيابة العامة بمركز دار السلام بسوهاج بحبس "بخيتة.م .ك" 42 عامًا ونجلها "ح .ع" 26 عامًا، ونجلتها "س.ع" 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة إشعال النيران فى زوجها بعد اكتشافها عقد قرانه على زوجة أخرى بقرية النغاميش في مركز دار السلام بسوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من الرائد محمد أبو العطا، رئيس مباحث مركز دار السلام، يفيد مقتل "علي. ا" 57 عامًا، مساعد شرطة من قوة نقطة شرطة الخيام دائرة المركز، وتبين  قيام زوجته "بخيتة.م .ك" 42 عامًا بمساعدة نجليها المتهمين بإشعال النيران فيه أثناء نومه.

وعلى الفور، انتقل العميد أحمد شوقي، رئيس فرع بحث الشرق إلى مكان الواقعة، وتبين مقتل "علي أ. ع" وشهرته علي، وهو مساعد شرطة بنقطة الخيام دائرة مركز دار السلام على يد زوجته "بخيتة.م. ك" 42 عامًا بمساعدة نجلها الأكبر ونجلتها بإشعال النيران به بسبب بعقد قرانه على زوجة أخرى وتم ضبط المتهمين.

وبمواجهة المتهمة أمام ضباط مباحث مركز دار السلام، اعترفت بارتكاب الواقعة تفصيليًا وبالعرض على النيابة قررت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


 
المتهمة
المتهمة

 

نجل المتهمة
نجل المتهمة

 


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