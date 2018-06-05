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جهاز الإحصاء يعلن إصدار كتيب "اللمحة الإحصائية" لعام 2018

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:34 ص
جهاز الإحصاء يعلن إصدار كتيب "اللمحة الإحصائية" لعام 2018 اللواء خيرت بركات رئيس جهاز الإحصاء
كتبت- هبة حسام
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أصدر اليوم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كتيب "اللمحة الإحصائية مصـر" لعام 2018، ويشمل الإصــدار الجـديد أحــدث المؤشــــرات والمعدلات من إلإحصاءات الديموجرافية  التى تغطى الإحصاءات السكانية و المواليد والوفيات والزواج والطلاق.

 

هذا بالإضافة إلى الإحصــــاءات الإجتماعــــية التى تغطى إحصـــاءات التعليم قبل الجامــعى / التعليم الجامعى، والمؤشـرات الصحـــية والإحصاءات الثقافية والنشاط الفنى والإحصـــاءات الإقتصادية التى تغـــطى إحصاءات التجارة الخارجية والمالية، علاوة على، الإحصــاء الصناعى وإحصاءات النقل والإتصالات وكذا إحصاءات السياحة والبيئة. 

 

وبحسب بيان صادر عن الجهاز اليوم الثلاثاء، يتميز الإصـــــدار الجديد من كتيب "اللمحة الإحصائية" لعام 2018، بعدد متنوع من البيانات والمعلـــومات خلال الأعوام 2016،2017،2018، والتى تعكس التغيرات التى طرأت على تلك الأنشطة فى شكل مبسط على مستوى إجمالى يحقق سهـــولة وســرعــة إستخــراج المعلـــومات والبــيانات.

 

وأضاف البيان: "بإتاحـــة هـــذا الإصـــدار يأمـــل الجــــهاز فى توفـــير إحتــياجــات مستخدمــى البيانــات من متخــذى القـــرار والباحثــين والأفـــراد والمؤســسات والمنظـــمات المحلـــية والإقليــــمية والدولـــية".

 

 


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