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تويتر تعيد الحساب الرسمى لرئيس الحكومة المغربية للعمل بعد إيقافة 20 يوما

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:21 م
تويتر تعيد الحساب الرسمى لرئيس الحكومة المغربية للعمل بعد إيقافة 20 يوما رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثمانى
كتبت آمال رسلان
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أعاد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عمل الحساب الرسمى لرئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثمانى بعد تعليقه منذ 15 مايو الماضى.

وأضح بيان رسمى من رئاسة الحكومة المغربية أمس الاثنين، أن توقيف حساب العثمانى راجع إلى تدابير احترازية من شركة "تويتر"، بسبب تداول كثيف للحساب يوم 15 مايو الماضى، بعد نشره لعشرة تدوينات متتالية حول حملة المقاطعة التى يقودها المواطنون المغاربة لبعض السلع، تتضمن نفس المحتوى خلال تواجده فى البرلمان أثناء جلسة المساءلة الشهرية، وخصص حينها قسم التواصل لرئيس الحكومة لردود العثمانى، هشتاج بعنوان "المستهلك أولا".

وقال البيان "جوابًا على استفسارات عدد من الصحفيين والمتابعين للحساب الرسمى لرئيس الحكومة على تويتر، حول حجب هذا الأخير من الشبكة، نود إخبار الجميع أن هذا التوقيف راجع لتدابير احترازية من شركة تويتر بعد تداول كثيف للحساب منتصف الشهر الماضى".

وكان مرتادو موقع تويتر قد فوجئوا بتعليق إدارة تويتر لحساب العثمانى، الذى يتابعه أكثر من 80 ألف شخص، وينشط فيه أكثر من موقع التواصل الاجتماعى الأخرى.


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المغرب

تويتر

سعد الدين العثمانى

الحكومة المغربية




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