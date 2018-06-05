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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:25 م
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تعليم الجيزة: الرقم التعريفى لكراسة الامتحان ساعد فى التوصل لطالب الغش

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:16 م
تعليم الجيزة: الرقم التعريفى لكراسة الامتحان ساعد فى التوصل لطالب الغش امتحانات الثانوية العامة
كتب إبراهيم سالم
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أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم ضبط الطالب (م.غ.ع.أ.ع)، والذي بنشر بعض أسئلة كراسة الامتحان في مادة الإحصاء على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، وذلك في اللجنة رقم (403) بمقر مدرسة الندى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة كرداسة بمحافظة الجيزة.

وأكدت المصادر فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم تحديد الرقم التعريفى للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت أول أمس  الأحد 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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