video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:21 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على صناديق التأمين الخاصة والقوانين المنظمة لأعمالها × 4 معلومات

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:26 ص
تعرف على صناديق التأمين الخاصة والقوانين المنظمة لأعمالها × 4 معلومات أموال ـ أرشيفية
كتب ــ حسام الشقويرى
إضافة تعليق

يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام فى أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أى صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويقوم بصرف تعويض لمشتركيه بناء على شروط وقوانين محددة، ونقدم فى النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن الصندوق والقوانين المنظمة الأعماله:

1 - الغرض منه وفقا لنظامه الأساسى أن يؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة

2- الحالات التى يتم فيها صرف التعويضات :

- زواج العضو وذريته أو بلوغه سناً معينة أو وفاة العضو أو من يعوله .

- التقاعد عن العمل أو ضياع مورد الرزق .

- عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث .

- أى أغراض أخرى توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية .

3 -  تخضع صناديق التأمين الخاصة لإشراف ورقابة الهيئة فيما يلى: عند التسجيل وإنشاء كيان الصندوق وكذا عند التعديل على الأنظمة الأساسية لها وأثناء المزاولة أو ممارسة الأعمال لتلك الصناديق من خلال الفحص الدورى لها وعند إنهاء أعمال تلك الصناديق، وذلك عند التصفية سواء الاختيارية أو الوجوبية أو الشطب أو دمج تلك الصناديق، وذلك بغرض كفالة سلامة مراكزها المالية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وحماية الأعضاء والمستفيدين والتأكد من الالتزام باحكام القانون ولائحته التنفيذية .

4 - يحكم نشاط صناديق التأمين الخاصة القانون رقم 54 لسنة 1975.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج عن صندوق التأمين الحكومى لضمان أخطار الخدمات البريدية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد

صناديق التامين

هيئة الرقابة المالية

اقتصاد’




لا تفوتك
إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

إغلاق جزئى لطريق الإسماعيلية - بورسعيد الصحراوى الأربعاء والخميس المقبلين

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

خبراء الكرة يتحدثون عن مستبعدي قائمة الفراعنة المونديالية.. طه إسماعيل: كوبر "عقيم" وسيظل أسير اختياراته وغياب الشحات "عار" ..طولان: استبعاد منطقى باستثناء محمود عبد العزيز.. وأيمن يونس: كلهم مظلومين عدا كوكا

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

كسوفان للشمس وخسوف للقمر قبل نهاية 2018.. العالم يترقب الكسوف الجزئى للشمس 13 يوليو و11 أغسطس.. والملايين بالوطن العربى يترقبون أطول خسوف كلى للقمر 27 يوليو.. نراه بمصر ويستغرق 6 ساعات و14 دقيقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة