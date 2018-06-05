تركيا تعلن مضاعفة عدد جنودها وإقامة 11 قاعدة عسكرية فى شمال العراق

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أعلن رئيس الوزراء التركى بن على يلدريم، أن أنقرة أقامت 11 قاعدة عسكرية فى شمالى العراق، وضاعفت عدد قواتها هناك، مشيرا إلى احتمال توغل قوات تركية جديدة داخل الأراضى العراقية، ونسبت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، لـ"يلدريم"، قوله "ضاعفنا وجودنا العسكرى فى شمال العراق، لدينا 11 قاعدة إقليمية هناك، هدفنا هو القضاء على الإرهاب قبل أن يتمكن الإرهابيون من التسلل إلى حدودنا".

وأضاف "أن تركيا يجب أن توفر الأمن لحدودها مع سوريا والعراق، حيث يشكل حزب العمال الكردستانى وفرعه السورى (وحدات حماية الشعب) تهديدا منذ فترة طويلة"، مشيرا إلى أن هناك شريطا محميا بطول 250 كيلومترا على جانبى الحدود، لكن ما تزال هناك حاجة لحماية 1000 كيلومتر متبقية من الحدود، فى إشارة إلى احتمال توغل قوات تركية جديدة داخل الأراضى العراقية.

وتابع رئيس الوزراء التركى "لدينا مشكلة شرق الفرات، على طول الحدود الإيرانية - العراقية مع تركيا، وهذا يعنى أننا ما زلنا نواجه مشاكل على طول ألف كيلومتر من حدودنا"، وأشار يلدريم، إلى أن جهود تركيا لحماية حدودها من خلال بناء الجدران وإنشاء مراكز للمراقبة الإلكترونية ستستمر حتى يتم تأمين جميع حدودها، من مقاطعة هاتاى الجنوبية الشرقية إلى مقاطعة إيدر الشرقية، وتأتى تصريحات يلدريم، فى الوقت الذى كثفت فيه القوات المسلحة التركية أنشطتها العسكرية فى المنطقة، حيث يوجد لحزب العمال الكردستانى مقر رئيسى ومعسكرات للتدريب فى جبال قنديل.