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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:00 م
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ترامب يستأنف قرارا قضائيا يمنعه من حظر منتقديه على تويتر

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 07:52 م
ترامب يستأنف قرارا قضائيا يمنعه من حظر منتقديه على تويتر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ف ب
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أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستستأنف حكما لمحكمة فدرالية قضى بأن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لا يحق له قانونا منع مستخدمى تويتر الذين لا يوافقونه الرأى من متابعة حسابه.

 

وقُدم الإثنين إخطار استئناف حكم القاضية الفدرالية ناعومى ريس بوتشفالد الذى صدر فى 23 مايو أمام محكمة الاستئناف فى نيويورك.

 

واستند قرار القاضية إلى أن حظر معارضى ترامب ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين المكفولة فى التعديل الأول للدستور الأمريكى.

 

ويتابع حساب ترامب على تويتر الموثق باسم "ريل دونالد ترامب" أكثر من 52 مليون شخص، وهو وسيلة الرئيس الفضلى للتواصل مع العامة فى وجه ما يسميه "التضليل الاخباري" لوسائل الاعلام التى تنشر تقارير استقصائية عنه وعن ادارته.

 

وجاء قرار القاضية بوتشفالد بناء على دعوى رفعها سبعة اشخاص اضافة الى معهد فرسان التعديل الأول ومقره جامعة كولومبيا فى نيويورك الذى ينشط للدفاع عن حرية التعبير، وقد حظرهم حساب ترامب جميعا بعد نشرهم تغريدات تنتقد سياسته.

 

وبعد صدور حكم بوتشفالد قام البيت الابيض برفع الحظر عن المدعين السبعة وفق محاميهم جميل جعفر.

 

وممن تم حظرهم فى يونيو 2017، استاذ العلوم الاجتماعية فى ولاية مريلاند فيليب كوهين وذلك بعد 15 دقيقة من كتابته تعليقا يقول فيه "مستبد فاسد وغير كفؤ" ردا على احدى تغريدات ترامب.

 

وكتب كوهين على تويتر الإثنين "تأففنا وشكونا وقاضينا وربحنا اول قضية رفعناها بشان التعديل الأول فى محكمة فدرالية، والآن ريل دونالد ترامب أزال الحظر عني".

 

لكن معهد الفرسان أشار إلى أن "كثيرين لا يزالون محظورين".

 


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