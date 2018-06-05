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تحرير 35 محضر تموينى فى حملة بمدينة دار السلام بسوهاج

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:17 ص
تحرير 35 محضر تموينى فى حملة بمدينة دار السلام بسوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تحرير 35 محضرا تموينيا متنوعا فى حملة مكبرة بناحية مركز ومدينة البلينا، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من صلاحية السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين، وضبط المخالفات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
 
 
وأوضح عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا ، أنه تم القيام بحملة للمرور على الأسواق بقرية برديس للتأكد من سلامة السلع المعروضة بالاشتراك مع الوحدة القروية لبرديس وإدارة التفتيش المالى والإدارى بالوحدة ومسئولى الصحة والتموين والطب البيطرى، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 35 محضر مخالفات متنوعة، وجارى المتابعة المستمرة وضبط الأسواق.
 
 
وأكد المحافظ على أهمية متابعة خطة المحافظة للرقابة على الأسواق والمعروضات من السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان الكريم، لضمان سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتدوالها بالأسواق .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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