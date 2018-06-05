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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 12:24 م
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تحرير 2350 مخالفة مرورية وضبط متهمين هاربين من أحكام فى حملة بالبحيرة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 11:34 ص
تحرير 2350 مخالفة مرورية وضبط متهمين هاربين من أحكام فى حملة بالبحيرة حملة مرورية - صورة أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.
 
 
أسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، عن ضبط 1309 متهمين هاربين من أحكام قضائية بالحبس، كما تم ضبط "محمود ك م" 30 سنة المحكوم عليه فى قضية مركز المحمودية "مخدرات" والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد، وضبط "إسلام  ر م" 28 سنة المحكوم عليه فى قضية مركز إيتاى البارود "سرقة بالإكراه " والمحكوم عليها فيها بالسجن المؤبد.
 
 
كما تم تحرير 2350 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم ضبط سيارة نقل إسكندرية قيادة "عبدالرحمن  ا ع" 42 سنة بالكشف عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها فى محضر مركز كفرالزيات غربية عن بلاغ "أحمد  ع ا" واللوحات المثبتة عليها مصطنعة.
 

 

 


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