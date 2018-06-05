تجديد حبس 6 أشخاص بينهم إمام مسجد بالشرقية لاتهامهم بإصابة مواطن وحرق طفلته

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أولاد صقر بالشرقية، اليوم، تجديد حبس إمام مسجد و5 آخرين، بتهمة تحريض أقاربه وآخرين للتعدى بالضرب المبرح على شقيق زوجته بسبب خلافات بينهما على شارع ممر بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بوصول "سعيد عبد العظيم" 35 سنة مقيم قرية تل راك لمستشفى خاص بالزقازيق، مصابا بإصابات بالغة بجميع أنحاء الجسم، وإصابته ابنته ياسمين 13 سنة بحروق بالوجه واليدين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5947 جنح أولاد صقر.

وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات قديمة بين المجنى عليه وبين "على ش" إمام وخطيب بإدارة أوقاف أولاد صقر على شارع، وتبين وجود علاقة نسب بينهما، كما أنها أبناء عمومة، وأن الخلافات كانت منذ 6 أشهر، ثم تجددت أمس، أثناء توجه المجنى عليه "سعيد عبد العظيم" لحضور مأدبة إفطار عند أهل زوجته فتربص له شقيق الأمام والخطيب ونجله، بتحريض من الإمام والخطيب، وتم التعدي عليه بالضرب المبرح وإصابته إصابات بالغة، كما قام أقار الإمام والخطيب بإلقاء كرات مشتعلة بالنيران علي كل من حاول استطلاع الأمر فأصابت "ياسمين" ابنة المجنى عليه وطفل يدعى " محمد حسن عبد العال" بحروق بالوجه، ونشبت مشاجرة بين الطرفين.

وبالعرض على نيابة أولاد صقر العام، برئاسة أحمد نعيم، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس خطيب وإمام بإدارة أوقاف أولاد صقر، ومعه 5 آخرين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الضرب والحريق.