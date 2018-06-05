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تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 10:26 م
تجديد حبس متهمة 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان قفص اتهام
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس شروق أمجد ، 15 يوما لاتهامها وآخرين في قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذي يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية . 
 
وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهمة علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إليها تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إليها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 
 

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