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تجديد حبس عاطل متهم بالاعتداء على الفتيات والسيدات والتحرش بهن فى الجيزة

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 01:35 م
تجديد حبس عاطل متهم بالاعتداء على الفتيات والسيدات والتحرش بهن فى الجيزة حبس - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس عاطل متهم؛ بالاعتداء على الفتيات والسيدات باستخدام سلاح أبيض فى أماكن حساسة بأجسادهن، أثناء سيرهن بالشوارع العامة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة تفيد تورط شخص مجهول في الاعتداء على الفتيات والسيدات بإصابتهن باستخدام سلاح أبيض في أماكن حساسة من أجسادهن أثناء سيرهن بالشوارع.

وكشفت تحريات رجال المباحث عقب فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، وإجراء التحريات أن المتهم "عاطل " ويقيم بمنطقة ساقية مكي، وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، وأمناء الشرطة طارق عجورة ووائل جمال وطه عبد المنعم، من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 8 وقائع اعتداء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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