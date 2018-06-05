تجديد حبس المتهمين فى مشاجرة تل حوين بالشرقية بسبب تبول حمار

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مركز الزقازيق تجديد حبس المتهمين فى واقعة المشاجرة التى شهدتها قرية تل حوين، بين عائلتى "وهدان" و"الجزارين"، وأسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات، بسبب تبول حمار أمام منزل إحدى العائلتين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ويقول أحد أهالى القرية إن بداية الواقعة كانت منذ يومين عندما تبول حمارا ملك عائلة جمال الجزار، أمام منزل "سالم وهدان" بقرية تل حوين، وحدثت مشادة كلامية بين أبناء العائلتين، وتدخل العقلاء بالقرية، لإنهاء الخلاف عن طريق عقد جلسة صلح، إلا أن الخلافات تطورت من جديد، وحدثت مشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن مقتل أحد أبناء عائلة "سالم وهدان" وإصابة شقيقه و2 آخرين، وبعد علم" فكيهة السيد" والدة القتل بخبر مقتل نجلها سقطت جثة هامدة من هول الفاجعة.

وانتقلت قوات الشرطة وألقت القبض على 10 أشخاص من الطرفين وتم ضبط 5 أسلحة نارية، كما طوقت الأجهزة الأمنية القرية بقوات من الأمن المركزى، وتولت نيابة مركز الزقازيق، التحقيق برئاسة محمد علام، مدير نيابة المركز وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا من مركز شرطة الزقازيق، بنشوب مشاجرة بقرية تل حوين، دائرة المركز.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين عائلة الجزارين، وعائلة وهدان، بسبب تبول حمار أمام منزل أحد الطرفين، وبالعرض على النيابة قررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط وإحضار المتهمين.