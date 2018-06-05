تجديد حبس المتهمين بمحاولة خطف طالب لطلب فدية 500 ألف جنيه بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة منيا القمح بالشرقية، اليوم، تجديد حبس المتهمين الثلاثة، بمحاولة خطف طالب جامعي، من أمام مسكنه بقرية العزيزية، مركز منيا القمح لطلب فدية مالية من أسرته نصف مليون جنيه، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "محمود عادل السيد " 21 سنة طالب بكلية التجارة، ومقيم قرية العزيزية، أثناء عودته من إحدي صالات الألعاب الرياضة يالعزيزية أمام منزله فوجئ بسيارة فيرنا فضي اللون مطموسة الأرقام يستقلها 3 أشخاص، بالوقوف أمام منزله وترجل منها 3 أشخاص ملثمين يرتدون جلابيب بلدي وبحوزة أحدهم بندقية آلية محاولين إجباره علي استقلال السيارة، وفاستغاث بالأهالي، وفر الجناة هاربين.

وبعد الواقعة بساعات توصلت تحريات الرائد أحمد حسن، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونه الملازم أول معتز سعيد، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، إلي أن وراء ارتكاب الواقعة كل من، "أحمد م ع " 24 سنة عامل بشركة بترول، أحد أقارب ولد المجني عليه ، و"عبد الله ع ح" و"أحمد س س" فكهاني مقيمين العزيزية، وتم استهدافهم بمأمورية من مباحث المركز وتم ضبطهم وبحوزة الثالث بندقية آلية مطموسة الأرقام وبها عدد 12 طلقة من ذات العيار والسيارة المستخدمة، واعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وأنهم اتفقوا علي خطف المجني عليه مقابل فدية مالية من والده، وتحرر عن ذلك المحضر 32006 جنح المركز لسنة 2018.

وتم إحالتهم لنيابة منيا القمح، التي قررت برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين، بمحاولة خطف طالب جامعي، بهدف طلب فدية مالية من والده، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.