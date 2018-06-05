تجديد حبس اثنين من ضباط الشرطة بالسويس لاتهامهما بتهريب المخدرات

السويس- سيد نون

قررت نيابة السويس الكلية، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، تجديد حبس اثنين من ضباط الشرطة بمديرية أمن السويس 15 يوما، على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمحاولة تهريب كيلو ونصف من مخدر الحشيش من نفق الشهيد أحمد حمدى.

كان العميد شريف الخولى رئيس منطقة مكافحة المخدرات بالسويس، قد تلقى معلومات بقيام اثنين من ضباط الشرطة بالاستعداد لتهريب مواد مخدرة من نفق الشهيد أحمد حمدى.

وبقيام الرائد أيمن عبيد و الرائد احمد بيومي ضباط مكافحة المخدرات بتوقيف سيارة داخل نفق الشهيد احمد حمدي قادمة من سيناء يستقلها الضابطين بمديرية أمن السويس " أ.س " و " م . م " وتفتيش السيارة عثر داخل السيارة علي كيلو ونصف من مخدر الحشيش .