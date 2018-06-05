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تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة القتل العمد لـ2 يوليو

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 03:03 م
تأجيل محاكمة "سفاح الجمالية" و3 آخرين بتهمة القتل العمد لـ2 يوليو محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، محاكمة "طارق تلجة" الشهير بـ"سفاح الجمالية" و3 آخرين، بتهمتى استعراض القوة والقتل العمد، لجلسة 2يوليو لاستكمال سماع الشهود.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين حسن حسين عيسى ووليد محمد.

وأسندت النيابة للمتهم عمر عبد ربه، وشهرته "طارق تلجة"، وعبد الرحمن صلاح، وشهرته "البيه"، وهانى عمر عبد ربه "هارب" ومصطفى عاطف، تهم استعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجنى عليهم "سكر.م.م" و"زينب .س.ح"و"عبد الرحمن.س" بقصد بث الخوف فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم لفرط السطوة عليهم، وكان من شأن أفعالهم إلقاء الأذى بهم وإلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريضهم للخطر لحملهم أسلحة نارية وبيضاء.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، حيث قتلوا المجنى عليه "سكر" عمدًا من غير سبق إصرار وترصد، بعد أن نشب الخلاف بينهم وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفَا وجوده فيه، وما إن ظفروا به وحيدًا حتى انقضوا عليه بأدوات بطشهم.


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