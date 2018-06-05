بوتين ردا على تشبيهه بالقيصر: روسيا دولة ديمقراطية وتعمل فى إطار الدستور

موسكو (أ ش أ)

استنكر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين تشبيهه بالقصير، وقال ردا على سؤال فى مقابلة تليفزيونية حول تشبيهه بالقيصر " هذا غير صحيح، وأن روسيا دولة ديمقراطية وتعيش فى إطار الدستور".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الرئيس الروسى قوله "لا، هذا بالطبع ليس صحيحا، ولا يتطابق مع الواقع، لأنه لدينا دولة ديمقراطية، ونعيش فى إطار الدستور الحالى".

وأضاف بوتين أن "الدستور الروسى ينص على أنه يمكن انتخاب الرئيس لفترتين رئاسيتين متتاليتين فقط لا أكثر، ولهذا السبب بعد انتخاب فترتين رئاسيتين تركت منصبي، ولم أغير الدستور، وانتقلت إلى منصب رئيس الوزراء".