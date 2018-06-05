video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

براءة مسئول سابق بهيئة مشروعات التعمير من تهمة التزوير فى أوراق رسمية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 04:06 م
براءة مسئول سابق بهيئة مشروعات التعمير من تهمة التزوير فى أوراق رسمية مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، ببراءة "عادل. س" مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية سابقاً، من تهمة التزوير فى أوراق رسمية والتى تتمثل فى أحكام جنائية صادرة ضد الهيئة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النيابة الإدارية بعد تحقيقاتها نسبت للمتهم تهمة التلاعب والتزوير في الصفحة الأولى لأحكام جنائية وعددها ٧ أحكام من عدد ١٦ حكما صادرا ضد هيئة التعمير الزراعى بسوهاج، بأن قام بمحو أسم المحامى المسؤل عن حضور الجلسات ، ودّون أنه كان غائبا عن الدفاع ولم يقدم مرافعة، مما أدى إلى صدور أحكام ضد الهيئة أدت الى تكبدها خسائر.

وتبين لدى المحكمة بأن المتهم،| من أقواله بمجرد أن أطلع على الاحكام الجنائية الصادرة ضد الهيئة التى يعمل مديراً لها، وبحكم حرصه على العمل ومرعاته لوجبات وظيفته، رأى أنه مدون بالصفحه الأولى غياب دفاع الهيئة عن حضور الجلسات، فقام بتقديم مذكرة إلى رئيس الهيئة والذي أحالها الى التفتيش الإدارى بوزارة العدل، وأكد المتهم أنه من غير المعقول أو المنطقي انه يكون على دراية بالقانون ويتلاعب بالتزوير في أحكام جنائية صادرة من محكمة بالتدوين أو الشطب للإضرار بمصلحة أحد المحامين.

لذا رأت المحكمة أن مبدأ الثبوت اليقينى فى حق المتهم منتفى، وهو الأمر الذى لا تطمئن عقيدة وضمير المحكمة معه، فالجريمة بالتزوير أو التلاعب لابد أن يكون لها أدلة دامغة، لكى تستقر في ضمير المحكمة وتبنى عليه حكمها، فالأوراق جميعها خلت من ثبوت ارتكاب المتهم لجريمة التزوير، بل كانت محاطة بالشك، والأحكام تبنى على اليقين وليس الظن، ومن ثم فإنه من العدل والإنصاف تبرئة المتهم من جريمة التزوير والتلاعب فى أوراق رسمية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التأديبية العليا تغرم الوكيل الثقافى الأزهرى لتسلمه أوراق الامتحانات من المطبعة

إحالة رئيس مدينة ديرمواس السابق للمحكمة التأديبية فى مخالفات إنشاء وحدة المرور

مجلس الدولة

التاديبية العليا

الحوادث

برائة موظف




لا تفوتك
التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

التعليم: إغلاق 10 صفحات للغش.. ونطالب أولياء الأمور عدم الانسياق ورائها

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

لأول مرة.. "الزراعة" تدرس إنشاء شركة للرقابة على منتجات الخضر والفاكهة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

"طعنة فى قلب شاومينج".."التعليم" تغلق 10 صفحات غش تحاول ابتزاز أولياء الأمور.. و"المطبعة السرية": نماذج امتحانى "الاقتصاد والإحصاء" المتداولة غير صحيحة.. وأهالى "بيلا" يحاولون مساعدة أولادهم للغش بالقوة

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

كيف تآمرت الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر عام 1967.. كتاب "الدم فى الماء" يفضح خطة رئيس أمريكا وجيش الاحتلال لضرب سفينة أمريكية لاتهام جمال عبد الناصر بقتل طاقمها.. والكاتبة جوان ميلن: شعبنا مخدوع منذ نصف قرن

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

لو هتقضى العيد على البحر ..5 قطع لازم يبقوا فى شنطتك

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

دخول الجماهير لحضور مران المنتخب الأخير باستاد القاهرة مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة