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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 06:01 م
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باكستان ترغب فى عودة ناجحة لقوات التحالف الدولى من أفغانستان

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 05:40 م
باكستان ترغب فى عودة ناجحة لقوات التحالف الدولى من أفغانستان الجيش الباكستانى - أرشيفية
أ ش أ
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أعرب الجيش الباكستانى عن أمل بلاده فى أن ترى عودة ناجحة لقوات التحالف التى تقودها الولايات المتحدة الأمريكية فى أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستانى الجنرال آصف غفور، فى تصريحات نقلتها صحيفة (دون نيوز) الباكستانية - "نرغب فى رؤية السلام فى أفغانستان ونأمل فى عودة قوات التحالف بعد النجاح الذى حققته"، وأضاف أن بلاده ستقدم جميع أشكال المساعدة لتحقيق هذا الهدف مع الحفاظ على المصلحة الوطنية قبل كل شئ، نافيا وجود شبكة حقانى فى باكستان، لكنه حذر من وجود بعض العناصر المتبقية التابعة للشبكة فى مخيمات اللاجئين الأفغان، ولذلك، جدد طلب العودة السريعة للاجئين.

ويبدو أن "غفور"، كان يشير إلى الاستراتيجية الأمريكية الجديدة لجنوب آسيا، التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العام الماضى، والتى أدت إلى تدهور العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد فى الوقت الذى ينتقد فيه المسؤولون الأمريكيون باكستان لعدم اتخاذ إجراء للتخلص من جميع الجماعات الإرهابية من أراضيها.

 


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