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انتشال جثة سائق بعد يومين من سقوط سيارته بترعة فى الشرقية

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:09 ص
انتشال جثة سائق بعد يومين من سقوط سيارته بترعة فى الشرقية السيارة بعد انتشالها من الترعة
الشرقية - فتحية الديب
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انتشل قسم الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن، اليوم، جثة سائق سيارة سوزكى سقطت بمياه ترعة الإسماعيلية أمام كوبرى التفتيش بمركز بلبيس منذ يومين، وتبين أنه يدعى أيمن رمضان محمد الشافعى 17 سنة مقيم بساتين الإسماعيلية، مركز بلبيس، ولم يتم العثور على أى جثث أخرى حتى الآن. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقيه بلاغا بانقلاب سيارة سوزكى بترعة الإسماعيلية، دائرة مركز بلبيس، أمام كوبرى التفتيش، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وشرطة الإنقاذ النهرى إلى موقع البلاغ.

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