امتحان "الأحياء" للثانوية الأزهرية بدون مشاكل.. وتحرير 28 محضر للمخالفين

كتب لؤى على

أدي اليوم الثلاثاء، طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى الامتحان فى مادة الأحياء، ولم ترد لغرفة العمليات والمتابعة الرئيسية أى شكاوى من الطلاب، وقد كثفت مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد فرق المتابعة الميدانية في محافظات الصعيد والوجه البحري، للاطمئنان على سير الامتحانات ، وقام فضيلة الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد، بالمرور على لجان الامتحان بمعهدى 15 مايو، وتناقش مع الطلاب ولم ترد أي شكاوي من الأسئلة وأنها من المنهج الذى تم دراسته.

وجاء تقرير غرفة العمليات كالتالى:-

• منطقة سوهاج الأزهرية

تم تمكين طالب من أداء الامتحان بلجنة فتيات أولاد طوق بدلًا من لجنة طلعت النموذجى، بسبب مرض والده حيث أن الطالب من دار السلام بسوهاج بالأصل وتم تمكينه والتنبيه عليه بالعودة للجنته الأصلية.

تم ضبط طالب بلجنة البلينا بتليفون محمول داخل الآلة الحاسبة مدمجة بطريق محترفة وقام بإلقاء التليفون والآلة من الدور الخامس وتم تحرير محضر بالواقعة ، كما تم تحرير محضري غش ورقي لطالبين بذات اللجنة.

تم ضبط طالب بلجنة الزوازية أولاد طوق ومعه فيزا كارت وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر وتحويله للشئون القانونية .

تم ضبط بلجنة الزوازية أولاد طوق ومعه فيزا كارت وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر للشئون القانونية .

تم ضبط طالب بلجنة الزوازية أولاد طوق ومعه فيزا كارت وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر للشئون القانونية

تم تحرير 11 محضر غش بلجنة عرابة أبيدوس 1 فيزا كارد ،1 سماعة بلوتوث،9 محاضر غش ورقي

• منطقة الغربية الأزهرية

تم ضبط طالب بلجنة المحلة الكبرى بجهاز بشريحة وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر وإحالته للشئون القانونية .

فقدت طالبة بلجنة فتيات قطور وعيها باللجنة بعد ربع ساعة ونقلت للمستشفى بالإسعاف وتم عمل مذكرة بالواقعة وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة .

قام طالب بقطع ورقة من ورقة البوكليت وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للشئون القانونية

• منطقة قنا الأزهرية

تم ضبط طالبة بمعهد فتيات الحلفاية بلجنة فتيات الوقف بفيزا كارت وسماعة بلوتوث وتم تحرير محضر وإحالتها للشئون القانونية .

وضبط طالبة بلجنة فتيات الحلفاية بقنا تم ضبطها بكتاب خارجي في المادة وتم تحرير محضر وإحالتها للشئون القانونية .

كما تم تحرير 3 محاضر غش ورقي لثلاث طالبات منهم طالبة تم ضبطها بكتاب خارجي في المادة وتم تحرير المحاضر وإحالتها للشئون القانونية .

تم تحرير 4 محاضر غش ورقي بلجنة بنين الوقف

• منطقة الشرقية الأزهرية

قام 2طلاب بلجنة الخيس ومقرها فتيات أبو حماد بالشطب على الإجابات بالكامل وتم تحرير محضر بالواقعة

قام طالب بلجنة الجعفرية بتمزيق الورقة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للشئون القانونية

قامت طالبة بلجنة فتيات أبو حماد بتمزيق الورقة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها للشئون القانونية.















