اليوم.. النطق بالحكم على "مستريحة حلوان" فى اتهامها بالنصب على مواطنين

كتب محمد أبو ضيف

تنطق اليوم الثلاثاء المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، فى الحكم على سيدة استولت على أموال من مواطنين بزعم توظيفها فى عدة مجالات مقابل أرباح شهرية يحصلون عليها، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مستريحة حلوان".

كانت البداية بورود بلاغات متعددة لرجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، تتهم "رانيا.م.ر"، بتوظيف الأموال، والنصب على مواطنين بإجمالى مبالغ وصلت إلى 5 ملايين و350 ألف جنيه.

وأكدت التحريات صحة البلاغات فداهمت قوة من مباحث الموال العامة المتهمة، وألقت القبض عليها واعترفت بجريمتها فتحرر لها المحضر اللازم، وقررت النيابة إحالتها إلى المحكمة المختصة.