الولايات المتحدة تنفى سقوط قتلى من المدنيين خلال غارة جوية على الصومال

مقديشيو أ ش أ

نفى بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية فى أفريقيا، الاثنين، ما تردد من تقارير صحفية، تفيد بسقوط قتلى من المدنيين خلال الغارة الجوية الأمريكية على الصومال أمس الأحد والتى أسفرت عن مصرع 27 من عناصر حركة الشباب الصومالية المتمردة.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن البيان أوضح أن الغارة استهدفت مواقع على بعد نحو 26 ميلا جنوب غرب بوساسو العاصمة التجارية لما تسمى بـ"دولة بونتلاند" فى الصومال.

وأضاف البيان أن المنطقة التى استهدفتها الغارة شهدت وقوع هجمات متكررة مؤخرا على القوات الحكومية المحلية من جانب عناصر متطرفة متحالفة مع عناصر الشباب.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلنت توسيع نطاق عملياتها العسكرية ضد العناصر المتطرفة فى الصومال، بما فى ذلك عناصر حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابى والتى تتحمل المسئولية عن تفجير شاحنة ملغومة فى مقديشيو فى شهر أكتوبر الماضى مما أسفر آنذاك عن مصرع أكثر من 500 شخص.