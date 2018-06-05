الولايات المتحدة تبحث مع العسكريين الروس الوضع فى "منبج" السورية

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أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن تبحث مع العسكريين الروس الوضع فى مدينة منبج السورية، والتى من المقرر إخراج الوحدات الكردية منها بسبب صداماته مع القوات التركية.

ونقلت الوكالة عن الروسية مسئول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية - لم تسمه – قوله، "طوال الوقت نجرى مباحثات مع الروس لتجنب نشوب نزاعات، وهذا أمر جيد"، موضحا أن "بعض الحدود وخطوط منع نشوب الصراعات تتواجد جنوب "منبج"، وهى منطقة مستقرة إلى حد كبير ونريد بقاءها كذلك".