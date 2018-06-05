النيابة تستبعد رئيس مباحث قسم شبرا وضابطين من تهمة حيازة "سلاح الوراق"

كتب كريم صبحى

أكد محمد النمر، محامى معاون مباحث شبرا الخيمة المتهم فى قضية "سلاح الوراق"، أن النيابة العامة استبعدت اتهام موكله وضابطين آخرين من تهم حيازة أسلحة وتلفيقها اتهامات للمواطنين.

وأضاف النمر لـ"اليوم السابع"، أن قرار النيابة العامة باستبعاد الضباط الثلاثة من القضية، لعدم كفاية الأدلة ضدهم، مشيرا إلى أنه سيتقدم بتظلم لعودة موكله للعمل مرة أخرى بعد إيقافه بناء على اتهامه فى القضية.

وكشفت التحقيقات أن قوة أمنية مكلفة بتفقد الحالة الأمنية أعلى كوبرى الوراق اتجاه شبرا تمكنت من القبض على المتهم " فوزى.ر" أثناء استقلاله سيارة ميكروباص، وبتفتيشه عثر على جوال وكرتونة بداخلهما 22 قطعة سلاح عبارة عن 17 فرد خرطوش و5 بنادق خرطوش.

وكشفت التحقيقات التى أجراها محمود سكر وكيل نيابة الوراق، أن المتهم اشترك مع عريف سرى يدعى "أحمد.ش"، بمباحث قسم شبرا ثان، بالاتجار فى السلاح، وحصلت النيابة من المتهمين على تسجيلات صوتية كشفت تورط رئيس مباحث ثان شبرا الخيمة وعدد من أمناء الشرطة وتجار سلاح ومخدرات فى القضية.