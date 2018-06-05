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الثلاثاء، 05 يونيو 2018 09:31 م
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المفتى يدين الهجوم الإرهابى على أحد مساجد النيجر ومقتل 10 مصلين

الثلاثاء، 05 يونيو 2018 08:26 م
المفتى يدين الهجوم الإرهابى على أحد مساجد النيجر ومقتل 10 مصلين د. شوقى علام مفتى الجمهورية
كتب لؤى على
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أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الهجوم الانتحارى الإرهابى الذى استهدف مسجدًا فى مدينة ديفا بجنوب شرق النيجر؛ مما أسفر عن مقتل عشرة من المصلين الذين كانوا داخل المسجد.

 

وقال المفتى، فى بيانه الذى أصدره اليوم الثلاثاء: إن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتكرر لدور العبادة وللأبرياء فى العالم يبرهن على الفكر الظلامى العبثى لهذه الجماعات الضالة التى لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التى تقوم عليها الأديان .

 

وشدد مفتى الجمهورية، على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامى الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أى شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التى تستوجب أشد العقوبات فى الدنيا والآخرة.

 

ودعا مفتى الجمهورية المجتمع الدولى وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن الطائفية، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

 

يذكر أن المتحدث باسم جيش النيجر قد أعلن أن ثلاث انتحاريات نسفن مسجدًا فى مدينة ديفا بجنوب شرق النيجر، مما أسفر عن مقتل عشرة من المصلين الذين تجمعوا بعد الإفطار أمس الاثنين.


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